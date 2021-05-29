За сутки коронавирус унес жизни 41 петербуржца

Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 41 человека.

Об этом стало известно в субботу, 29 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 14 267 .

За минувшие сутки в России болезнь подтвердилась у 9 289 человека. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 5 053 748 человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 401 человек. Побороть болезнь смогли 9 250 россиян.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 846 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3241 человек. Третье место у Подмосковья — 750 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 90 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.