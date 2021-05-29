На Пироговской набережной появился водофон

На Пироговской набережной появился водофон
«Водофон» появился в рамках проекта Waterfront. Фото: Google.Maps

Сегодня на Пироговской набережной, напротив дома №6 установили «Водофон». Он нужен, чтобы слушать плеск воды на шумных городских набережных.

«Водофон» появился в рамках проекта Waterfront и был сделан победительницей Открытого Конкурса — Анной Мартыненко, сообщает «Фонтанка». Потом состоялись прогулки с переносным арт-объектом с заинтересованным петербуржцами».

Установка «Водофон» согласована с «Мостотрестом». Он будет на месте до октября, возможно, чуть дольше: после того, как Нева покроется льдом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музей христианской культуры открыли в Петербурге. В Петербурге открылся новый музей — Музей христианской культуры. Сегодня его открыл губернатор Северной столицы Александр Беглов. Три тысячи квадратных метров в комплексе «Наследие». На открытии был ктитор Константино-Еленинского женского монастыря Константин Голощапов.

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На Пироговской набережной появился водофон
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