Мясников рассказал о «национальном бедствии» России

Он считает, что ожирение является довольно распространенной проблемой в стране.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о национальном бедствии России. Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Эксперт считает, что россияне слишком увлеклись потреблением «быстрой еды». Из-за этого появилась проблема ожирения, которую Мясников призвал считать «национальным бедствием».

Врач добавил, что абсолютно вредной или полезной еды нет. Иногда даже пицца и бургеры могут быть вполне уместны – главное, знать меру. Мясников объяснил, что такая пища дает много энергии и вполне возможно, что съев один бургер человек еще долго не хочет есть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач Александр Мясников заявил о новой смертоносной пандемии. По мнению эксперта, лишний вес имеет порядка половины населения — 47%. При этом, диагноз ожирение почти у каждого десятый житель планеты.