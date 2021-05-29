Тюльпанова показала следы побоев и рассказала о своем самочувствии после избиения

Тюльпанова заверила, что ей не нужен хайп. Фото: скриншот Instagram

Тюльпанова заверила, что ей не нужен хайп. Фото: скриншот Instagram

Телеведущая отметила, что надеется, что ее обидчика накажут.

Телеведущая Милана Тюльпанова показала, как выглядит после избиения. Видеозаписями и последними новостями она поделилась в Instagram-аккаунте.

Тюльпанова отметила, что проспала весь день. Она решила показать следы побоев, чтобы люди перестали писать о хайпе. Телеведущая выразила надежду, что ее обидчика накажут и он ответит по заслугам. Она считает, что атаковавший ее мужчина психически болен и с ним не нужно было даже разговаривать.

Напоминаем, что в случившемся Тюльпанова винит своего экс-возлюбленного Евгения, которого она неоднократно называла обманщиком и жуликом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Милану Тюльпанову ударили кулаком по лицу.