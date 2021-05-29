В Ленобласти в воскресенье ожидаются заморозки

В Ленобласти в воскресенье ожидаются заморозки
Ночью резко похолодает. Фото: pixabay

Температура воздуха опустится ниже нуля – до минус двух градусов.

В Ленинградской области в воскресенье, 30 мая, ожидаются заморозки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ФГБУ «Северо-Западное УГМС» рассказали, что темное время суток температура воздуха опустится ниже нуля – до минус двух градусов. Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Также ожидается небольшая облачность, но без осадков. Ветер, гуляющий по региону, разгонится до 10 метров в секунду.

В главке МЧС отметили, что в ночь с 30 на 31 мая также ожидаются заморозки -1…-2 гр.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев ждут выходные без дождей. Ветер северо-восточный, северный ночью, днем умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

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