Петербуржцев ждут выходные без дождей

Петербуржцев ждут выходные без дождей
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В воскресенье, 30 мая, в Петербурге ожидается облачная погода. Обойдется без осадков. Дождей не предвещается.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +5…+7 градусов, днем столбики термометров покажут +13…+15 градусов.

Ветер северо-восточный, северный ночью, днем умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что относительно теплую погоду и кратковременные дожди прогнозируют в Северной столице в День города. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

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