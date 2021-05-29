В Ленобласти началась доследственная проверка после травмирования девочки на батутах

У ребенка диагностировали открытый перелом руки.

В Ленинградской области проводится доследственная проверка после травмирования 11-летней девочки на батутах. Об этом сегодня, 29 мая, сообщается на сайте СК РФ по региону.

Инцидент произошел 28 мая в одном из торговых комплексов города Волхов. Там девочка прыгала на батуте и в какой-то момент упала. В результате ребенок получила перелом руки, ей потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что стало причиной падения и травмирования.

«В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за обеспечение безопасности при нахождении детей в игровой зоне торгового комплекса»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти мужчин, подозреваемых в стрельбе в ребенка, отпустили: они не причастны.