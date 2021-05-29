В Петербурге завершился первый день фестиваля Epic Con: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге завершился первый день фестиваля Epic Con: фоторепортаж Gazeta.SPb
В Петербурге прошел первый день фестиваля Epic Con. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Программа рассчитана на два дня – завтра, 30 мая, будет заключительный.

В Санкт-Петербурге сегодня, 29 мая, прошел первый день фестиваля Epic Con. Долгое время организаторы держали в тайне программу и наконец им пришлось раскрыть все карты.

Любители фильмов, сериалов, компьютерных игр, передовых технологий, анимации, книг и настольных игр собрались в выставочном комплексе DAA, чтобы насладиться общением, костюмированным шоу, турнирами и прочим. В этот раз на мероприятии можно было приобрести различный тематический мерч, а также сфотографироваться у ярких стендов и косплееров.

Корреспондент Gazeta.SPb побывал на Epic Con и сделал несколько фотографий для тех, кто не смог присутствовать на фестивале.

На Epic Con в 2021 году подготовили разнообразную программу. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На Epic Con в 2021 году подготовили разнообразную программу. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На Epic Con в 2021 году подготовили разнообразную программу. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На Epic Con в 2021 году подготовили разнообразную программу. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На Epic Con в 2021 году подготовили разнообразную программу. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На Epic Con в 2021 году подготовили разнообразную программу. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На Epic Con в 2021 году подготовили разнообразную программу. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На Epic Con в 2021 году подготовили разнообразную программу. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На Epic Con в 2021 году подготовили разнообразную программу. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На Epic Con в 2021 году подготовили разнообразную программу. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На Epic Con в 2021 году подготовили разнообразную программу. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На Epic Con в 2021 году подготовили разнообразную программу. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На Epic Con в 2021 году подготовили разнообразную программу. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На Epic Con в 2021 году подготовили разнообразную программу. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На Epic Con в 2021 году подготовили разнообразную программу. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
На Epic Con в 2021 году подготовили разнообразную программу. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы останутся без Фестиваля мороженого из-за пандемии.

Epic Con новости СПб фестиваль фоторепортаж


 

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