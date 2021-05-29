Мужчина, которого обвиняют в избиении Миланы Тюльпановой, объяснился

Тюльпанова заверила, что ей не нужен хайп. Фото: скриншот Instagram

Тюльпанова заверила, что ей не нужен хайп. Фото: скриншот Instagram

Экс-возлюбленный телеведущий удивился вопросам.

Бывший парень Миланы Тюльпановой, которого обвиняют в избиении телеведущей, ответил на вопрос о том, зачем он поднял на нее руку. Своим мнением он поделился в социальных сетях.

Евгения атаковали с вопросами об инциденте, который случился с Тюльпановой. Она заявила, что мужчина напал на нее в Москве и теперь ее лицо в синяках. Женщина уже сходила в полицию и написала заявление. В соцсетях нападавшего Тюльпанова назвала психически больным человеком.

Когда у Евгения спросили, что стало причиной нападения, он задал встречный.

«Вы что, не видите нарисованные синяки?»

— написал он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тюльпанова показала следы побоев и рассказала о своем самочувствии после избиения.