В Петербурге более 1,7 тыс. человек привились «КовиВак» за сутки

В Северной столице медицинские работники прививают петербуржцев от коронавирусной инфекции.

За сутки препарат «КовиВак» от болезни первично получили 1 737 пациентов. Вакциной «ЭпивакКорона» первично привиты 18 757 человек. Полностью завершили цикл вакцинации этим препаратом 10 572 человека. «Спутником V» привито 663 593 человека. Из них 560 826 человек полностью закончили цикл вакцинации.

Согласно данным информационной справки, размещенной на сайте Смольного, за весь период вакцинации в Петербурге привились 684 087 человека. Из них 571 398 полностью завершили курс принятия лекарства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное отличие этой вакцины от двух других российских препаратов в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Ее создатели утверждают, что это дает человеку полный набор всех антигенов этого вируса и, соответственно, всех антител.