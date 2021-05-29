Ученый рассказал, как бросить курить и не потолстеть

Он посоветовал повысить физическую активность и выбрать правильную диету.

Профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Андрей Демин рассказал, что после того, как человек бросает курить, он может набрать лишний вес. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать всего несколько несложных правил. Об этом передает радио Sputnik.

Эксперт порекомендовал повысить физическую активность и отрегулировать диету. Также важно пить много воды – в таком случае никаких проблем возникнуть не должны.

«Все плюсы отказа от курения будут перевешивать все затраченные усилия»,

— считает профессор.

Он также добавил, что из-за курения могут возникать онкологические заболевания, так что нужно либо не начинать, либо как можно быстрее бросать.

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