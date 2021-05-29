Ученый рассказал, как бросить курить и не потолстеть

Ученый рассказал, как бросить курить и не потолстеть
Ученые напомнили, что курение вредит здоровью. Фото: Pixabay

Он посоветовал повысить физическую активность и выбрать правильную диету.

Профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Андрей Демин рассказал, что после того, как человек бросает курить, он может набрать лишний вес. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать всего несколько несложных правил. Об этом передает радио Sputnik.

Эксперт порекомендовал повысить физическую активность и отрегулировать диету. Также важно пить много воды – в таком случае никаких проблем возникнуть не должны.

«Все плюсы отказа от курения будут перевешивать все затраченные усилия»,

— считает профессор.

Он также добавил, что из-за курения могут возникать онкологические заболевания, так что нужно либо не начинать, либо как можно быстрее бросать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников назвал основные причины возникновения рака.

диета курение ученый


 

Новости партнеров
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученый рассказал, как бросить курить и не потолстеть
В Петербурге более 1,7 тыс. человек привились «КовиВак» за сутки
На Невском произошло ДТП с участием автобуса: на место приехало несколько ...
В Петербурге экс-супруг облил зеленкой петербурженку с двумя детьми: ...
«Она же не в адеквате!». Волгоградцы возмутились концертом Бузовой
Мужчина, которого обвиняют в избиении Миланы Тюльпановой, объяснился
На Невском проспекте женщина попала под колеса автобуса
В Петербурге арестовали замглавы Межрайонной налоговой инспекции по делу о ...