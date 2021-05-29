В Гидрометцентре рассказали, когда потеплеет в центре Европейской России

В Гидрометцентре рассказали, когда потеплеет в центре Европейской России
Ожидается потепление. Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что потепление придет в центр Европейской России 1 июня.

«Уже 1 июня днем будет до (плюс) 17-19 градусов, солнечно, и каждый день температура будет повышаться на один-два градуса», — цитирует его слова РИА «Новости».

По прогнозу синоптика, 4 июня температура уже будет выше нормы на один-два градуса

По его словам, потепление и отсутствие осадков ожидаются во всем Центральном федеральном округе.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов не обрадовал петербуржцев, когда рассказал, что ждать жаркое лето не приходится.

Также Gazeta.Spb писала, что в некоторых регионах России на этой неделе воздух прогреется до 36 градусов.

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