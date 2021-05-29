Врачи рассказали, как избежать болезней летом

Нужно следить за своим здоровьем и, если что, сразу обращаться к врачу. Фото: https://pixabay.com/

Нужно следить за своим здоровьем и, если что, сразу обращаться к врачу. Фото: https://pixabay.com/

Оказывается, риск заболеть в теплое время года довольно высок и нужно быть к этому готовым.

Врачи рассказали, какие болезни чаще всего встречаются летом и как быть, чтобы сохранить здоровье. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на опрошенных специалистов.

В первую очередь россияне подхватывают кишечно-вирусные инфекции, например, после употреблению в пищу продуктов питания после неправильного хранения или во время покупок. Также встречается вирус Коксаки – в бассейнах, курортных зонах. Так что важно следить не только за чистотой продуктов, но и воды, в которой купаешься.

Не стоит забывать о клещах, которые переносят боррелиоз и энцефалит. Важно снять насекомое, а затем отдать его на анализ в специальную лабораторию. Нечищеные кондиционеры могут стать причиной заболевания верхних дыхательных путей.

Чтобы избежать неприятностей, нужно пить кипячёную воду и не глотать жидкость во время купания. Все овощи, фрукты и ягоды нужно тщательно мыть.

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