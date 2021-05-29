Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что полтора года лечится от серьезной болезни

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что полтора года лечится от серьезной болезни
Анна Заворотнюк. Фото: Instagram

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, поделилась своими переживаниям по поводу состояния здоровья своей мамы.

В Stories у себя в Instagram 25-летняя девушка также рассказала, что около полутора лет страдает от тяжелой депрессии.

По ее словам, заболевание матери буквально перевернуло ее «вверх дном». Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк заверила, что когда полностью поправится, то найдет в себе силы рассказать и свою собственную историю.

«Я узнала, что такое настоящая депрессия», – отметила Анна.

Напомним, что 2019 году актрисе Анастасии Заворотнюк был диагностирован рак. Женщина борется с глиобластомой. Недавно в Интернете появились сведения, будто бы состояние здоровья Заворотнюк опять ухудшилось после непродолжительной ремиссии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СМИ пишут об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк из-за обострившегося рака.

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