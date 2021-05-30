Девять спасателей тушили баню в Колпинском районе

Девять спасателей тушили баню в Колпинском районе
Спасатели тушили пламя ранним утром. Фото: Baltphoto/ Irina Motina

В Колпинском районе Петербурга в воскресенье утром произошел пожар.

Возгорание случилось в воскресенье, 30 мая, в Петро-Славянке. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 5:58. К месту происшествия оперативно выехали девять спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, баня размером 3х5 метров горела по всей площади.

В 6:20 пожар удалось локализовать. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня утром загорелся склад упаковочных материалов на Московском шоссе. Горение происходило в складском здании на площади 100 квадратных метров.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Колпинский район пожар


 

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