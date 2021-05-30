Гидрометцентр объявил о начале в Петербурге белых ночей

Гидрометцентр объявил о начале в Петербурге белых ночей
По словам синоптика, небо будет малооблачным, а значит, белые ночи будут весьма ощутимы. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Сезон белых ночей начнется в Северной столице уже на следующей неделе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, до конца следующей недели в Петербурге из-за антициклона будут ясные дни и лунные ночи.

Как сообщили «РИА Новости», синоптик отметил, что, учитывая прогноз погоды, «лучше даже говорить не лунные ночи, там уже белые ночи начинаются».

Вильфанд добавил, участникам Петербургского международного экономического форума, который начнет работу 2 июня, повезло наблюдать это явление.

Напомним, ПМЭФ пройдет в Экспофоруме с соблюдением всех требований Роспотребнадзора

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 30 мая будет прохладно и без дождей. Температура воздуха составит от 13 до 15 градусов тепла.

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