В воскресенье дороги Петербурга свободны от пробок

В воскресенье, 30 мая, в Петербурге почти нет пробок. Горожане высыпаются перед началом трудовой недели.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 9:20 дорожная ситуация оценивается в один балл. Пробки вырастут еще на балл только к 11 часам утра.

Так, небольшие заторы наблюдаются на Садовой улице, Невском проспекте, набережной Фонтанки, Малой Морской, Большом проспекте В.О., Большом проспекте П.С., на Дворцовой набережной и Большой Пушкарской улице.

Также перекрыто несколько улиц и проспектов: Галерная, Гороховая, Адмиралтейский. Недоступен Дворцовый проезд и частично Невский проспект. По данным Яндекс.Карты, ограничения продлятся до 10:00, 11:00 и 13:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 30 мая будет прохладно и без дождей.