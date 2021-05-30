В Петербурге 30 мая будет прохладно и без дождей

В Петербурге 30 мая будет прохладно и без дождей
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Сегодня в Северной столице ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 30 мая, город останется под влияние антициклона. Температурный фон пока останется ниже климатической нормы.

«Санкт-Петербург: прохладно и без дождей», — написал синоптик в своем Facebook.

Температура воздуха составит от 13 до 15 градусов тепла, в Ленобласти потеплеет до +16. Северо-восточный ветер подует со скоростью до 3-8 метро в секунду.

Атмосферное давление будет расти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в воскресенье будет прохладная и облачная погода.

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