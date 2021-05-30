В Ленобласти в воскресенье будет прохладная и облачная погода

В воскресенье, 30 мая, небо в Ленинградской области затянет густыми облаками. День пройдет без дождей.

Сегодня днем ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду в северном направлении.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха прогреется до +13…+18 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Напомним, в Петербурге сегодня не будет дождей, однако теплу до сих пор не удается пробиться в город. Столбик термометра едва достигнет отметки в плюс 15 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре назвали причины похолодания в европейской части России. После 1 июня россияне могут уверенно переходить на летний гардероб.