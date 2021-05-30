Руферы забрались на Кунсткамеру и устроили дымовую завесу

Неизвестные руферы забрались на крышу Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого в Петербурге.

«Скалолазов» заметили в субботу, 29 мая. На шпиле здания заметили несколько человек, которые распылили оттуда разноцветный дым.

Как сообщил телеканал 78.ru, красный дым был виден с башни музея. Смысл и причины поступка не объяснены.

Сколько лет любителям острых ощущений, удалось ли им уйти безнаказанными и зачем они забрались на здание музея, осталось за кадром. Возможно, подробности появятся позже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руферы забрались на крышу «Магазина Купцов Елисеевых». Очевидцы осудили поступок «скалолазов».