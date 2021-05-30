Руферы забрались на Кунсткамеру и устроили дымовую завесу

Руферы забрались на Кунсткамеру и устроили дымовую завесу
Руферы забрались на здание Кунсткамеры. Фото: instagram kunstkameramuseum

Неизвестные руферы забрались на крышу Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого в Петербурге.

«Скалолазов» заметили в субботу, 29 мая. На шпиле здания заметили несколько человек, которые распылили оттуда разноцветный дым.

Как сообщил телеканал 78.ru, красный дым был виден с башни музея. Смысл и причины поступка не объяснены.

Сколько лет любителям острых ощущений, удалось ли им уйти безнаказанными и зачем они забрались на здание музея, осталось за кадром. Возможно, подробности появятся позже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руферы забрались на крышу «Магазина Купцов Елисеевых». Очевидцы осудили поступок «скалолазов».

кунсткамера новости СПб руферы


 

Новости партнеров
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Руферы забрались на Кунсткамеру и устроили дымовую завесу
Мясников рассказал, чем опасен недосып
Иномарка сбила выбежавшего во двор первоклашку в Славянке
В Петербурге тесты на коронавирус за сутки сдали более 23 тысяч человек
В Петербурге состоялся шестой «Бал национальностей»: фоторепортаж ...
В Приозерском районе конфликт закончился стрельбой
Водители застряли в пробке на КАД из-за «перевертыша»
Хулиган открыл стрельбу из аэрозольного пистолета в Василеостровском районе