Исследование: россияне назвали причины, по которым не хотят заводить детей

Россияне рассказали, что влияет на их решение о рождении ребёнка. Фото: pixabay

Россияне рассказали, что влияет на их решение о рождении ребёнка. Фото: pixabay

Россияне рассказали, почему не спешат заводить детей.

Согласно исследованию банка «Открытие», среди основных причин нехватка денег, дефицит жилплощади и отсутствие второй половинки. Отмечается, что большая часть россиян имеет до двух детей.

Как показал опрос, 23% женщин и 27% мужчин заявили, что больше всего влияет на решение о рождении ребёнка нехватка денег, дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), а также отсутствие второй половинки (10% женщин и 14% мужчин).

При этом бездетными назвали себя 26% женщин и 29% мужчин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о решении до 17 августа выплатить по 10 тыс. рублей тем семьям, в которых растут школьники. Об этом сообщается в списке поручений премьера, данных для реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.