В Петербурге проходит V всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге проходит V всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»: фоторепортаж Gazeta.SPb
В Петербурге дан старт V всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В воскресенье, 30 мая, в Петербурге дан старт V всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ».

В Петербурге дан старт V всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В рамках спортивного мероприятия также проводится забег #ЗаЛес.

В Петербурге дан старт V всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Участникам забега предстоит преодолеть дистанции в 1, 5, 10 километров и полумарафонские 21 километр 100 метров. В полумарафоне принимают участие 15 тыс. человек.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в 85 городах по всей стране. Он считается самым крупным полумарафоном с синхронным стартом.

В Петербурге дан старт V всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге дан старт V всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге дан старт V всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге дан старт V всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге дан старт V всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников
В Петербурге дан старт V всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге готовятся к проведению V Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Мероприятие, в котором примут участие сотни человек, состоится уже 30 мая. В связи с ним будет введен ряд ограничений движения в центре города, с которым стоит ознакомиться заранее.

забег рф марафон спорт


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Невском районе и Кудрово пройдут испытания теплосетей
В Петербурге проходит V всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»: фоторепортаж ...
На Наличной иномарка снесла столб
Авиакомпания «Белавиа» отказалась летать в Крым
В Петербурге задержали наркосбытчика на Porsche
Стилист назвал главный тренд этого сезона
В Петербурге от коронавируса скончались еще 39 человек
В России положительный тест на коронавирус сдали еще 9 694 человека