В Петербурге проходит V всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»: фоторепортаж Gazeta.SPb

В воскресенье, 30 мая, в Петербурге дан старт V всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ».

В рамках спортивного мероприятия также проводится забег #ЗаЛес.

Участникам забега предстоит преодолеть дистанции в 1, 5, 10 километров и полумарафонские 21 километр 100 метров. В полумарафоне принимают участие 15 тыс. человек.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в 85 городах по всей стране. Он считается самым крупным полумарафоном с синхронным стартом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге готовятся к проведению V Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Мероприятие, в котором примут участие сотни человек, состоится уже 30 мая. В связи с ним будет введен ряд ограничений движения в центре города, с которым стоит ознакомиться заранее.