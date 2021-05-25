Центр Петербурга перекроют во время полумарафона «ЗаБег.РФ»

Центр Петербурга перекроют во время полумарафона «ЗаБег.РФ»
В полумарафоне примут участие сотни человек. Фото: Baltphoto

Автомобилистам стоит изучить перечень ограничений и придумать альтернативные маршруты.

В Санкт-Петербурге готовятся к проведению V Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Мероприятие, в котором примут участие сотни человек, состоится уже 30 мая. В связи с ним будет введен ряд ограничений движения в центре города, с которым стоит ознакомиться заранее.

Многие ограничения будут актуальные с 8:30 утра и в течение нескольких часов. Ознакомиться с ними можно на сайте Смольного.

В городе введут ряд ограничений движения. Фото: скриншот сайта Смольного

Напоминаем, что полумарафон «ЗаБег.РФ» пройдет в 85 городах по всей стране. Он считается самым крупным полумарафоном с синхронным стартом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ограничат движение транспорта по Вознесенскому проспекту.

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