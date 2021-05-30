В Петербурге женщина «заминировала» метро и торговый центр

В Петербурге женщина «заминировала» метро и торговый центр
Письмо в почтовый ящик опустила женщина, проходившая по набережной Мойки, 86/88. Фото: скрин Google.Maps

Сотрудники Следственного комитета России по Петербургу обнаружили письмо с угрозами в почтовом ящике. Аноним заявил о «заминировании» двух объектов.

Анонимное послание заметили в субботу, 29 мая, на набережной реки Мойки, 86/88. В нем было указано о «заминировании» станции метрополитена и ТЦ «Космос».

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, стражи порядка осмотрели метрополитен и ТЦ, но ничего взрывоопасного не нашли.

Следователи внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения у здания СК и установили, что отправителем письма оказалась женщина, проходившая мимо. Теперь незнакомку ищут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе аноним «заминировал» 11 школ.

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