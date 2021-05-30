Умер случайно раненный полицейским под Новосибирском молодой человек

Умер случайно раненный полицейским под Новосибирском молодой человек
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Умер 19-летний молодой человек, пострадавший от случайного выстрела полицейского под Новосибирском.

Он находился в больнице в крайне тяжелом состоянии. В воскресенье, 30 мая, стало известно, что он скончался.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя облминздрава.

Напомним, в Новосибирской области инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего молодого человека.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий), сообщили в СК РФ по региону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на место происшествия оперативно прибыли медики и полиция. Пострадавшего госпитализировали с ранением кисти, а стрелка забрали в отдел. Проводится проверка.

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