Прокуратура заинтересовалась стрельбой у кафе в Приозерском районе

Прокуратура проводит проверку после инцидента со стрельбой под Приозерском.

Сотрудники прокуратуры оценят законность процессуального решения, которое примет полиция района, сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас оперативники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел 29 мая у кафе в поселке Громово-1 Приозерского района. В полицию сообщили о том, что неизвестный мужчина на вид 60 лет, стрелял из травматического пистолета, попал в стекло автомобиля Mitsubishi Outlander, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, 58-летний пенсионер сделал замечание 45-летнему неработающему мужчине за непристойное поведение на улице, после чего последний нанес пенсионеру телесные повреждения. Как оказалось, получив во время конфликта телесные повреждения, пенсионер выстрелил из своего травматического пистолета в сторону машины с находящимся в салоне 45-летним мужчиной, разбив заднее ветровое стекло и задний правый фонарь авто. Изъят травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Калининском районе Петербурга пьяный мужчина угрожал ножом кассиру. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Инцидент произошел в субботу, 13 февраля, в магазине на проспекте Мечникова.