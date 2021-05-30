Измученных лисиц заставляли выступать в цирке в Миассе

Во время выступления лисицы падали и рычали, но животных все равно заставляли выступать. Фото: Pixabay

Во время выступления лисицы падали и рычали, но животных все равно заставляли выступать. Фото: Pixabay

Зрители возмутились из-за циркового представления с измученными лисицами в Миассе Челябинской области.

«Жители Миасса требуют проверить цирк, который сейчас выступает в городе. Люди считают, что лисицы выступали измученными. На животных было больно смотреть», — сообщает «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск».

Очевидцы обратились в полицию с требованием провести проверку. По их словам, во время выступления лисицы падали и рычали, но животных все равно заставляли выступать.

При этом руководитель цирка Сергей Мироненко рассказал изданию «Подъем», что измученное состояние лисиц объясняется жаркой погодой. А внешняя худоба животных, по его словам, связана с периодом линьки.

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