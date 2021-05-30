Премьер Баварии потребовал от европейского регулятора ускорить регистрацию «Спутника V»

Премьер Баварии потребовал от европейского регулятора ускорить регистрацию &#171;Спутника V&#187;
Так Бавария должна получить 2,5 млн доз "Спутника V". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) нужно ускорить сертификацию «Спутника V».

Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер Bild am Sonntag. Он отметил, что сбавлять темпы вакцинации нельзя и нужно ускорить сертификацию российской вакцины.

Так Бавария должна получить 2,5 млн доз «Спутника V», если её сертифицируют в ЕМА. Это должно произойти к осени этого года.

В Германии не раз говорили, что готовы использовать «Спутник V».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жена вирусолога из Уханя умерла от СOVID до начала пандемии. Супруга учёного из лаборатории Уханя скончалась от COVID-19 в декабре два года назад, до пандемии. Именно США расследовали происхождение COVID-19, сообщает Daily Caller. Китай знали о смерти супруги учёного, но власти не признавали, что вирус может распространяться.

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