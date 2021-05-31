В гостинице, где может состояться встреча Путина и Байдена, раскупили все номера

Официально ни одна из сторон пока не подтвердила и не опровергла эти слухи. Фото: Pixabay

Официально ни одна из сторон пока не подтвердила и не опровергла эти слухи. Фото: Pixabay

В женевской гостинице, где по неподтвержденным данным может состояться встреча лидеров России и США, выкуплены все номера с 11 по 18 июня.

Так, по данным швейцарских СМИ, первая встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена может состояться в отеле Intercontinental. Согласно данным онлайн-букинга на официальном сайте пятизвездочного отеля, все номера на указанный период уже зарезервированы.

Отель известен тем, что в 1985 году там прошли переговоры между тогдашним президентом США Рональдом Рейганом и генсекретарем СССР Михаилом Горбачевым.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Байден намерен поднять тему прав человека на встрече с Путиным.