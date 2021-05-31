Доктор Мясников дал рекомендации россиянам для хорошего отдыха

По словам Мясникова, самое главное, что необходимо взять в дорого — это хорошее настроение. Фото: кадр из видео Youtube

По словам Мясникова, самое главное, что необходимо взять в дорого — это хорошее настроение. Фото: кадр из видео Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что нужно брать с собой в отпуск и как подготовиться к длительному перелету.

По его словам, отправляясь в любое путешествие, необходимо взять с собой все лекарства, которые пьете дома. Особое внимание в данном вопросе нужно уделить тем, кто недавно перенес тяжелую форму коронавирусной инфекции.

Специалист отметил в своей авторской программе на телеканале «Россия 1», что пред отпуском рекомендуется похудеть. Он показал несколько упражнений, которые помогут привести себя в порядок.

Но самое главное, по словам Мясникова, необходимо взять в дорогу хорошее настроение. Именно от него зависит и успех путешествия и здоровье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отпуск в Петербурге туристам посоветовали планировать заранее.