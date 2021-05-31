Число выздоровевших от COVID пациентов в Петербурге упало на 42 %

В Петербурге за неделю на 5,23 % увеличилась суточная госпитализация ковид-пациентов.

В настоящее время в городе для пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 6 142 койки, из них 16,8 % свободны. За неделю на 25,21 % выросло число новых случаев инфицирования.

Как сообщается в информационной справке на сайте администрации города, горожане стали реже выздоравливать. За неделю показатель упал на 42,51 %.

Специалисты также напомнили о важности вакцинации от новой болезни. На данный момент в городе от коронавируса привились 687 097 человек. Из них 573 186 человек полностью прошли цикл вакцинации.

Напомним, по суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 829 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 3 719 человек. Третье место у Подмосковья — 748 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 90 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки в мире коронавирус выявили у более чем 235 тысяч человек.