Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка остается в реанимации

Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка остается в реанимации
Девочку доставили в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Девятилетняя девочка, которая получила ранения при стрельбе в Екатеринбурге, по-прежнему в тяжелом состоянии. Она находится в реанимации.

Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. В Областной детской клинической больнице девочке провели операцию, пишет РИА Новости.

Стрельба случилась в Екатеринбурге днем ранее, 30 мая. Огонь открыл бывший полицейский с балкона своей квартиры в районе Химмаш. С ранениями в больницы доставили девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Мужчина был ранен в ногу, его отпустили после оказания медпомощи.

Вечером силовики начали штурмовать квартиру и задержали стрелка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что устроившего стрельбу в Екатеринбурге направят на психиатрическую экспертизу.

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