В Петербурге заработала горячая линия по вопросам детского отдыха

Проконсультироваться со специалистами можно будет до 11 июня. Фото: Pixabay

Проконсультироваться со специалистами можно будет до 11 июня. Фото: Pixabay

Горячая линия по вопросам детского отдыха запускается в Северной столице с 31 мая по 11 июня.

Родители смогут проконсультироваться со специалистами, сообщить о нарушениях или озвучить свои предложения по улучшению работы лагерей.

Как сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу, звонки принимаются с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 ежедневно по номерам 8 (800) 555-49-43, 8 (812) 764-02-46 или 8 (812) 570-60-04.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге заработала программа детского кешбэка за путевки в летние лагеря. Люди, оплатившие отдых до начала программы, с 15 июня могут вернуть свои деньги через Госуслуги.