В Петербурге заработала горячая линия по вопросам детского отдыха

В Петербурге заработала горячая линия по вопросам детского отдыха
Проконсультироваться со специалистами можно будет до 11 июня. Фото: Pixabay

Горячая линия по вопросам детского отдыха запускается в Северной столице с 31 мая по 11 июня.

Родители смогут проконсультироваться со специалистами, сообщить о нарушениях или озвучить свои предложения по улучшению работы лагерей.

Как сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу, звонки принимаются с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 ежедневно по номерам 8 (800) 555-49-43, 8 (812) 764-02-46 или 8 (812) 570-60-04.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге заработала программа детского кешбэка за путевки в летние лагеря. Люди, оплатившие отдых до начала программы, с 15 июня могут вернуть свои деньги через Госуслуги.

горячая линия детский отдых новости СПб


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Нарвская» работает по новому расписанию до середины августа
За два дня до ПМЭФ: в Петербурге растет заболеваемость COVID-19
Петербурженка передумала покупать квартиру и отсудила у застройщика 1,3 млн ...
Водитель ВАЗ погиб после столкновения с Lexus в Ленобласти, проводится проверка
Монтажник с Наставников лишился украшений на 800 тысяч после визита домушника
Женщину из Понтонного изнасиловали в бане на даче в Ленобласти
На Петровском острове выловили труп неизвестного мужчины
Пожилая петербурженка перевела «банковским мошенникам» 2,7 миллиона