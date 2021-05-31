Кризис дает о себе знать: в Петербурге почти вдвое выросло количество невыездных горожан

Кризисная ситуация, во многом вызванная пандемией коронавируса, ощущается не только в мире в целом, но и в отдельно взятых городах. Приставам Северной столицы, например, пришлось из-за долгов ограничить выезд за границу для более чем 108 тысяч петербуржцев.

По последним данным пресс-службы главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, на конец мая 2021 года число должников, ограниченных в выезде за рубеж, выросло на 42% по сравнению с предыдущим годом. С января по апрель с таких граждан взыскали 535 млн рублей, из которых 6,5 млн — в пользу детей.

В общей сложности, за этот период должники выплатили почти 14 млрд рублей, что на 90% больше показателей прошлого года. Возможно, это связано с приостановкой действия множества льгот, позволявших людям сохранить доход, работу и бизнес в условиях пандемии.

За первые четыре месяца 2021 года приставам поступило более 1,6 млн исполнительных документов, из которых 205 тысяч связаны с долгами по кредитам. Больше — только непогашенных штрафов ГИБДД, которых 277 тысяч. Еще почти 190 тысяч поступивших документов — о взыскании налоговых задолженностей, а 139 тысяч касаются долгов по оплате коммунальных услуг. Еще 18 тысяч связаны с неуплатой алиментов и свыше 5,5 тысяч — с долгами по зарплатам.

Обратим внимание, что растет не только количество должников, но и объем взысканных средств. Говорит ли это о возросшей платежеспособности населения, неизвестно, но как раз сегодня, 31 мая, приставы сообщили об успешном взыскании почти 1,3 млн рублей с застройщика в пользу петербурженки, которая внесла первый платеж за квартиру, но затем передумала приобретать недвижимость.

Между женщиной и компанией был заключен договор о купле-продаже жилплощади в строящемся доме, после чего новоиспеченная владельца квартиры внесла обеспечительный платеж — 800 тысяч рублей. Затем, однако, петербурженка решила отказаться от этой идеи и расторгла соглашение. Застройщик, в свою очередь, был обязан в течение 30 дней вернуть средства, но не сделал этого.

Возмущенная клиентка обратилась в суд, который по итогу рассмотрения дела постановил, что строительная компания должна возместить 1 млн 272 тысячи рублей. Кроме того, с фирмы взыскали исполнительский сбор в размере 90 тысяч рублей за неуплату долга в установленный законом срок.

Избегает обязательных платежей не только бизнес, но и физические лица: в Петербурге и Ленобласти жители Садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) задолжали за электричество 371 млн рублей.