«Нарвская» работает по новому расписанию до середины августа

«Нарвская» работает по новому расписанию до середины августа
Станция метро "Нарвская" временно изменит режим работы. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

С сегодняшнего дня, 31 мая, временно изменен режим работы наземного вестибюля станции «Нарвская». Причиной этого стал ремонт эскалатора.

Так, до 13 августа по рабочим дням с 8:10 до 9:15 часов вход в вестибюль будет закрыт, а с 16:40 до 19 проход будет ограничен.

Как сообщили в пресс-службе городской подземки, при необходимости указанный интервал закрытия и ограничения прохода пассажиров в вестибюль может быть откорректирован с учетом фактического пассажиропотока.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к 2024 году Петербург рассчитывает построить 7 станций метро. При этом на завершение строительства трех станций метро к 2024 году Северной столице потребуется 60 миллиардов рублей.

ГУП "Петербургский метрополитен" нарвская новости СПб


 

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