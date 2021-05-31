В Роскачестве опровергли главные мифы о молоке

Сейчас молоко может долго не портиться благодаря стерильной упаковке, минимальному контакту с воздухом и температурной обработке. Фото: unsplash

Сейчас молоко может долго не портиться благодаря стерильной упаковке, минимальному контакту с воздухом и температурной обработке. Фото: unsplash

Ежегодно россияне выпивают 5,7 млн тонн молока. Эксперты Роскачества рассказали о производстве молока и развеяли мифы о составе и свойствах напитка.

По данным Росстата, в прошлом году россияне выпили 5,7 млн тонн молока, 2,8 млн тонн кисломолочных продуктов, а также съели 811 тысяч тонн сыров и сырных продуктов.

В Роскачестве отмечают, что в 2020-м дефицит молочных жиров составил на рынке менее 1%. Это значит, что только 1% молочной продукции фальсифицируется растительными жирами.

Со слов экспертов, многие потребители убеждены, что польза молока при сушке сводится к нулю. Однако сухое молоко сохраняет почти все полезные вещества, лишь теряет небольшое количество витаминов. Отмечается, что и пастеризация может привести к тем же последствиям. Сейчас сухое молоко почти на используют для производства «молока, восстановленного из сухого».

Кроме того, многие считают, что в советское время качество молочных продуктов было лучше, продукция долго хранилась и была полезнее. Это тоже назвали мифом. Как отмечают специалисты, современные предприятия стали более чистыми, правила и законы для них теперь намного строже, а проверок стало больше.

Сейчас молоко может долго не портиться благодаря стерильной упаковке, минимальному контакту с воздухом и температурной обработке, отмечают в Роскачестве. Кальций и белок после температурной обработке не разрушаются. А молочные продукты делаются из пастеризованного молока.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты развеяли миф о влиянии сладкого на хорошее настроение.