ФСБ разоблачила 96 нелегальных оружейников в 25 регионах России

ФСБ пресекла деятельность 96 подпольных оружейников в 25 российских регионов. Всего правоохранители изъяли 385 единиц оружия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ. Преступники восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, а после сбывали их. Всего из оборота изъяли 385 единиц огнестрельного оружия. Правоохранители раскрыли 29 подпольных мастерских.

Спецоперацию провели в мае. Подпольных оружейников нашли в Москве, Алтае, Дагестане, Мордовии, Удмуртии, Краснодарском, Пермском и Приморском краях, Архангельской, Новгородской, Ростовской областях и ряде других регионов.

ФСБ изъяла пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, карабины, винтовки, ружья, самодельную взрывчатку, артиллерийские боеприпасы, ручные гранаты, патроны, порох и тротил.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ФСБ задержала более 20 нарушителей погранзоны.