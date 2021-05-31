Сдача ЕГЭ стартовала в Ленобласти

Сдача ЕГЭ стартовала в Ленобласти
В Ленобласти школьники начали сдавать ЕГЭ. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В понедельник, 31 мая, в Ленинградской области стартовала сдача Единого государственного экзамена.

Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. Всего на территории Ленобласти работает 23 пункта, где выпускники 11-х классов могут сдать ЕГЭ.

Географию в этом году будут сдавать 140 школьников, химию — 674 школьника, литературу — 512 школьников.

За проведением экзамена в аудиториях следят 50 членов государственной экзаменационной комиссии и 45 общественных наблюдателей.

В областном правительстве школьникам пожелали удачи на экзаменах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским школьникам разрешили не сдавать тест на COVID перед ЕГЭ. Также не нужно предоставлять справку о прививке на новый вирус. Сидеть в масках и перчатках на экзамене также необязательно.

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