Из Петербурга открываются пассажирские рейсы на самолетах Superjet 100 авиакомпании «Россия»

Авиакомпания «Россия» стала крупнейшим эксплуатантом отечественных воздушных судов Superjet 100 — сейчас в парке компании 31 лайнер данной модели. До недавних пор все они базировались в Шереметьево, но теперь рейсы на Superjet 100 выполняются и из Петербурга.

За четыре месяца 2021 года авиакомпания «Россия» получила 31 самолет Supetjet 100 и активно внедряет их в эксплуатацию, что на данный момент является самым динамично растущим показателем среди действующих зарубежных и отечественных компаний. К концу года, согласно амбициозным планам «России», на маршрутах должно быть задействовано 66 таких лайнеров.

Как рассказал журналистам официальный представитель перевозчика Сергей Стариков во время церемонии встречи первого рейса Санкт-Петербург – Нальчик, сегодня два Superjet 100, забазированные в аэропорту Пулково Северной столицы, ежедневно летают Нижний Новгород, Нальчик и Волгоград. Кроме того, благодаря Superjet 100 самолеты стали чаще курсировать между Петербургом и Архангельском — до этого выполнялось лишь два рейса в день на аэробусах А319.

Все воздушные суда Superjet 100 авиакомпании «Россия» могут перевозить 87 пассажиров. В салоне расположены 12 мест бизнес-класса и 75 — эконом-класса. Кроме того, как обещает перевозчик, в ближайшее время в парке появятся самолеты, в которых будет 100 мест только экономического класса.

Напомним, что авиакомпании «Россия» входит в группу «Аэрофлот» и является лидером среди отечественных авиаперевозчиков по уровню безопасности полетов — это подтверждают агентства JACDEC, Airline Ratings и рейтинг Safe Travel Score. Корме того, с 2014 года «Россия» является официальным перевозчиком петербургского футбольного клуба «Зенит».