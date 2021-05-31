Что объединяет замглавы Межрайонной налоговой инспекции и топ-менеджер «Водоканала Санкт-Петербурга»: арест по делу о крупном мошенничестве

Руководящие должности в государственных учреждениях — не только «лакомый кусочек» для карьеристов, но и большая ответственность. Однако, чиновники периодически забывают об этой составляющей своей работы, судя по количеству дел о мошенничествах и хищениях в бюджетных организациях.

В субботу, 29 мая, в Петербурге задержали заместителя главы Межрайонной налоговой службы Александра Кудаева. По предварительной версии, Кудаев подозревается в предоставлении отчетностей от имени ООО Армада СПб», содержащих недостоверную информацию. Согласно документам, суммы уплаченных ранее налогов превратились в излишне уплаченные.

Следователи считают, что Кудаев совместно с двумя сообщниками (так же находятся под стражей), подали в Межрайонную инспекцию заявление на возврат 2 102 703 рублей, намереваясь завладеть этими средствами и, таким образом, причинить ущерб государственному бюджету.

Стражи порядка возбуждили уголовные дела по факту покушения на совершение преступления (ч.3 ст.30 УК РФ) и особо крупного мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ).

На заседании 30 мая, где избиралась мера пресечения в отношении подозреваемого, чиновник, его защитники и сожительница (бывшая жена) настаивали на домашнем аресте. Адвокаты отметили, что их подопечный готов сотрудничать со следствием, а возлюбленная заявила, что ей будет «очень плохо и тяжело без любимого». Суд, однако, остался непреклонен — до 30 июня Кудаев останется под стражей. Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Несколькими днями ранее, 28 мая, под стражу также отправился бывший топ-менеджер ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Андрей Поздеев, подозреваемый в мошеннических действиях при строительстве стадиона на Крестовском острове.

По версии следствия, руководство «Водоканала» заключило сделку с некоей компанией ООО «Фортис», обеспечивающее предприятию договор на поставку оборудования. Кроме того, «Водоканал» подписал сотрудничество с ЗАО «Проектное агентство», у которого организация также заказала поставку оборудования и, кроме того, ряд строительно-монтажных работ.

Мошенническая схема, как пишет объединенная пресс-служба судов Петербурга, принесла преступникам не меньше 4,8 млн рублей. При этом злоумышленники действовали с декабря 2018 года по февраль 2019-го. Сам Поздеев и его адвокат выступали против заключения под стражу, поскольку их не удовлетворили обвинительные доводы следователя. Причастность чиновника к данной схеме также остается под вопросом, в связи с чем защита настаивала на домашнем аресте.

Тем не менее, экс-топ-менеджер «Водоканала» останется в СИЗО до 25 июля. В рамках расследования данного дела арестовали еще троих человек — Романа Бурашникова (бывший сотрудник «Водоканала»), Олега Дудкина и Вадима Ермакова. Их возможный соучастник, Александр Штиваль, помещен под домашний арест.