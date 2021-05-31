Возможность появления COVID-26 и COVID-32 оценил ученый

Ученый и Соединенных Штатов Америки заявил, что если в мире не смогут разобраться с происхождением вируса SARS-CoV-2, то человечество могут настигнуть новые пандемии.

Исследователь из Америки и содиректор Центра разработки вакцин Техасской детской больницы Питер Хотез, думает, что в ближайшем будущем мир может встретиться с новыми пандемиями. Об этом сообщает NBC News.

По мнению специалиста, вполне вероятно появление COVID-26 и COVID-32. Чтобы не произошли новые пандемии, человечеству нужно узнать, откуда взялся вирус SARS-CoV-2.

При этом, данное исследование необходимо проводить там, где были зарегистрированы первые случаи — в Китае, в городе Ухань.

Питер Хотез уверен, что сегодня человечество столкнулось уже с третьей глобальной эпидемией.

Так, первыми двумя можно считать вспышки атипичной пневмонии SARS в 2000-х годах и ближневосточный респираторный синдром MERS в 2012 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские ученые создали вакцину против всех видов коронавируса ковид-19.