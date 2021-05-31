Ударивший Тюльпанову Евгений обвинил ее в драке

По мнению бывшего молодого человека Тюльпановой, она сама виновата в потасовке. Фото: https://www.instagram.com/milana_tulpanova

По мнению бывшего молодого человека Тюльпановой, она сама виновата в потасовке. Фото: https://www.instagram.com/milana_tulpanova

По мнению петербургского бизнесмена Евгения Чуприна, Милана Тюльпанова сама стала зачинщиком выяснения отношений с ним. Этим Чуприна поделился с «Петербургским Дневником».

29 мая, по словам дочери бывшего-сенатора, ее избил экс-возлюбленный Евгений, которого она неоднократно называла обманщиком и жуликом.

Однако, по мнению мужчины, Тюльпанова сама инициировала эту ситуацию. Чуприна заявил, что молодые люди некоторое время назад разошлись, но неожиданно Милана позвонила ему и попросила встречи.

Евгений объясняет, что в машине девушка «распсиховалась» и кинулась на него с кулаками. Через какое-то время телеведущая поплакала и успокоилась. А затем заявила, что сама во всём виновата, и ушла.

«Не знаю, о каких побоях она говорит, удивительная женщина», — пояснил Чуприна.

Он также отметил, что три раза клал девушку в клинику на реабилитацию потому как она выпивала много алкоголя, а также у неё были мысли употребить запрещённые вещества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Милану Тюльпанову ударили кулаком по лицу.