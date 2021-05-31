Никто не застрахован: пенсионерка с проспекта Пятилеток перевела мошенникам 2,7 млн рублей, а профессор Академии художеств —

В Петербурге по-прежнему отмечается пугающая активность телефонных мошенников. Однако еще больше пугает тот факт, что количество доверчивых людей, которые становятся жертвами злоумышленников, похоже, не уменьшается.

Так, вечером 28 мая в отдел полиции Василеостровского района обратился 72-летний профессор Санкт-Петербургской Академии художеств имени Репина. Мужчина рассказал, что днем ранее на его мобильный поступил звонок от неизвестного. Он представился «сотрудником межбанковской комиссии по раскрытию хищения денежных средств с банковских счетов» и заявил об опасности, которая угрожает сбережениям преподавателя.

К сожалению, пожилой петербуржец поверил мошенникам и перевел на их счет 2 млн 560 тысяч рублей.

Похожие инциденты произошли в Невском районе. 29 мая 63-летняя жительница проспекта Пятилеток доверилась «сотруднику банка», сообщившему о подозрительных операциях на её счете, и перевела на «безопасный» счет 2 млн 745 тысяч рублей. Аналогичный звонок поступил 27 мая на мобильный телефон 73-летний пенсионерки с улицы Фарфоровской. Причем в этот раз мошенникам удалось обмануть старушку дважды: первый раз она перевела им 644 тысячи рублей, а на следующий день — еще 150 тысяч.

Кроме того, в субботу в полицию Выборгского района обратился 84-летний житель улицы Болотной. В августе прошлого года мужчина вложил 650 тысяч рублей в некий потребительский кооператив по развитию экономических и социальных программ для пайщиков «Медфарм». Хранить деньги ему пообещали на крайне выгодных условиях: под 19% годовых. Спустя 8 месяцев петербуржец решил поинтересоваться состоянием своих средств, вот только в кооперативе и думать не желают о возвращении сбережений.

Отметим, что все случаи стали основанием для возбуждения уголовных дел.

В то же время РИА Новости рассказывают, что мошенники не дремлют: аферисты придумали новую схему обмана, согласно которой людям предлагают высокооплачиваемую работу, не требующую каких-либо профессиональных навыков, а затем крадут деньги со счета.

Тех, кто откликнулся на фиктивные вакансии, просят открыть новые счет в банке и подключить дистанционное обслуживание, либо просто передать конфиденциальную информацию «работодателю» якобы для перечисления заработной платы. Более того, иногда преступники оформляют на человека кредит, присваивая деньги и оставляя жертву расплачиваться с долгами.

«Сложности данной схемы в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут», — поясняют эксперты.