В ночь на 1 июня в Ленинградской области похолодает до -1 градуса

Первый день лета порадует жителей Ленобласти теплой погодой, а вот ночью ожидаются заморозки.

В ночь на вторник, 1 июня, на востоке региона похолодает до -1 градуса. Ветер в темное время суток переменный слабый, утром, днем северо-восточный до 3-8 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России региону, температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем потеплеет до +15…+20 градусов.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 1 июня прогнозируют до 19 градусов тепла. День пройдет без осадков.