В Петербурге 1 июня прогнозируют до 19 градусов тепла

В Петербурге 1 июня прогнозируют до 19 градусов тепла
1 июня дождь не ожидается дождей в Петербурге. Фото: pixabay.com

Вторник 1 июня в Северной столице прогнозируется без осадков. Ветер ночью обещают переменный, а утром и днём северо-восточный и слабый.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут +7…+9 градусов, днем столбики термометров покажут +17…+19 градусов.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы рассказал о том, как погода прогнозируется Петербурге в июне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гидрометцентре назвали причины похолодания в европейской части России. После 1 июня россияне могут уверенно переходить на летний гардероб.

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