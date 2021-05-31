В Турции смягчаются коронавирусные ограничения

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в стране частично смягчаются ограничения, введенные из-за ковида.

«В течение июня комендантский час будет действовать с 22.00 до 5.00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье», — цитирует его ТАСС.

Ранее комендантский час действовал с 21.00 до 5.00 по будням, а также все выходные.

По последним данным, в Турции зафиксировано 5 242 911 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 5 105 042 пациента, число смертельных исходов достигло 47 405.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Турция заявила о готовности вновь открыть границы с Россией. Возможной датой возобновления авиасообщения называют 1 июня. Об этом во вторник, 4 мая, заявил посол Турции в России Мехмет Самсар.