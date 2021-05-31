Северная столица за год приобрела 56 вагонов метро и сотни автобусов

В Петербурге подвели "транспортные" итоги 2020 года. Фото: Baltphoto

В Петербурге подвели "транспортные" итоги 2020 года. Фото: Baltphoto

В Петербурге были подведены «транспортные» итоги 2020 года.

31 мая градоначальник города на Неве Александр Беглов на рабочем заседании доложил о «транспортных» итогах 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Александр Беглов объяснил, что «транспортная» задача в том, чтобы городской общественный транспорт двигался без задержек и перебоев.

Кроме того, транспорт должен быть удобным, не представлять опасности и являться экологичным.

Чтобы это осуществить, по мнению Беглова, необходимы инновации. Так, в последние два года Петербург хорошо обновил подвижной состав, однако не стоит останавливаться на достигнутом.

Беглов сообщил, что за год Петербург приобрел 56 вагонов метро и 349 автобусов. Помимо прочего, на дороги Петербурга выехало 142 новых троллейбуса и 13 трамваев.

Планируется перейти на газомоторное топливо. А уже к 2023 году весь общественный транспорт города должен перейти на газ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала года проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал на 7,8 процента.