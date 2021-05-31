Мимо Земли 1 июня пролетит огромный астероид

К Земле 1 июня приблизится опасный астероид, размер которого превышает размеры Эйфелевой башни.
По данным Центра изучения околоземных объектов NASA, астероид пролетит мимо на расстоянии, которое равно 7,24 млн километров, что почти в 19 раз больше, чем между Землей и Луной.
По словам ученых, объект не представляет опасности.
Космический объект имеет условное название 2021 KT1. Размер астероида составляет около 330 метров. Он пролетит над Землей со скоростью 18 километров в секунду.
Эксперты отмечают, что астероид считается «потенциально опасным», но столкновения не будет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала том, что на Землю может упасть астероид. Столкновение с космическим объектом размером с холодильник планете прогнозируют в начале ноября.