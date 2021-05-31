На ПМЭФ-2021 «Мегалайн» подпишет проект на 236 млрд рублей

Компания «Мегалайн» планирует на ПМЭФ подписать соглашение с правительством Петербурга на проект в 236 млрд рублей.

В распоряжении телеграм-канала «Индекс перемен» оказался документ, который был подготовлен региональным комитетом по инвестициям. Согласно документу, компания «Мегалайн» планирует на Петербургском международном экономическом форуме подписать соглашение с городским правительством на гигантский проект в 236 млрд рублей.

«Речь идет о строительстве серии объектов, таких как транспортно-пересадочные узлы по всему городу, а также превращение бывшей строительной площадки защитных сооружений «Горской» в развивающийся современный рекреационный и социальный центр. Задумка амбициозная и интересная. Ждем подписания», – говорится в сообщении.

Транспортно-пересадочный узел объединит различные виды транспорта, включая наземный общественный, метро, железную дорогу, перехватывающие парковки, а также обеспечит район социальной инфраструктурой.

Еще одним проектом компании может стать преображение территории «Горская». Общий объем инвестиций составляет около 60 млрд рублей. Разработкой проекта развития Горской занималось архитектурное бюро MLA+.

ПМЭФ — 2021 пройдет уже совсем скоро — с 2 по 5 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге вовсю идет подготовка к проведению Международного Экономического форума-2021. В связи с этим была организована проверка районных администраций, коммунальных служб и прочих организаций и ведомств, ответственных за содержание городской инфраструктуры.