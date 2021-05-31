Россия обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021

Россия обыграла Швецию и вышла в плей-офф ЧМ-2021
Матч прошел в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершился в серии буллитов со счётом 3:2. Фото: ФХР

Сборная России обыграла команду Швеции в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Матч прошел в Олимпийском спортивном центре в Риге и завершился в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе российской сборной шайбы забросили Антон Слепышев и Александр Барабанов. У Швеции заброшенными шайбами отметились Йеспер Фрёден, Виктор Олофссон.

Победный буллит на свой счет записал Владимир Тарасенко.

Сборная России набрала 14 очков, закрепилась на первом месте в турнирной таблице группы А и вышла в плей-офф чемпионата мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сборная России и сборная Словакии сыграли сегодня, 24 мая, в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Их встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу словаков, которые смогли выиграть россиян впервые с 2004 года.

мчм-2021 плей-офф сборная россии


 

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